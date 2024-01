Sarjetas entupidas responsáveis pelo maior número das ocorrências no Algarve

As sarjetas entupidas são responsáveis pelo maior número das ocorrências registadas no Algarve nas últimas horas, devido ao mau tempo, disse à Lusa fonte da Proteção Civil regional.

Nas últimas horas registaram-se algumas quedas de árvore, devido ao vento forte que se levantou esta manhã, mas não se verificou nenhuma situação grave, segundo o Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) revelou esta manhã que tinham registado, entre as 00:00 e as 07:00 de hoje, 22 ocorrências devido ao mau tempo, 10 das quais no Algarve e relacionadas com inundações da via pública.

A fonte na proteção civil regional assegurou que não houve inundações significativas e garantiu que "está tudo tranquilo".

Portugal continental está hoje a ser afetado pela depressão Juan com chuva por vezes forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Além da precipitação, existe também a possibilidade de ocorrerem "trovoadas e rajadas convectivas" até ao final da manhã de hoje.

O IPMA prevê também queda de neve nos pontos mais altos da serra da Estrela, a partir do início da madrugada de hoje, "e que deverá acumular acima de 1.400/1.600 metros de altitude, descendo gradualmente a cota para os 1.200/1.400 metros".

Adicionalmente, prevê-se uma intensificação do vento "no litoral a sul do Cabo Mondego e nas terras altas, em especial do Centro e Sul, com rajadas até 70 km/h".