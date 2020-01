Esta segunda-feira pode contar com chuva, em especial nas regiões Norte e Centro, mas subida das temperaturas mínimas.Segundo avança o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o céu vai estar muito nublado, com boas abertas no Algarve até final da manhã.Vai registar-se neblina ou nevoeiro temporário a partir da manhã. Para Lisboa e Porto, vão ser esperadas máximas 16 graus, 17 para Faro e 18 para Sagres, a localidade mais quente.