Segunda-feira de carnaval com sol e temperaturas de primavera

éu geralmente limpo, aumentando a nebulosidade no litoral Norte e Centro a partir do fim da tarde.



O vento vai soprar fraco e os termómetros vão apresentar uma p

equena descida da temperatura.

Formação de geada e neblina em alguns locais do interior Norte e Centro.



Em Lisboa, capital portuguesa, as temperaturas vão variar entre os 10 e os 23 graus. Já no Porto, os termómetros vão oscilar entre os 7 e os 18 graus.



O distrito mais frio é Bragança com 2 graus de temperatura de mínima e 21 de máxima. Lisboa será o distrito mais quente de Portugal continental no arranque desta semana.



A costa sul da ilha da Madeira está esta segunda-feira sob aviso amarelo devido ao tempo quente. O alerta está ativo entre as 06h00 e as 21h00. As temperaturas no Funchal vão atingir os 26 graus de máxima. Já Porto Santo regista 20 graus.



No arquipélago dos Açores, a previsão aponta também para céu pouco nublado. Ponta Delgada e Horta esperam 16 graus de temperatura máxima; Angra do Heroísmo 17 graus; em Santa Cruz das Flores os termómetros sobem até aos 19 graus.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta segunda-feira pode contar com c