Esta segunda-feira pode contar com chuva de Norte a Sul do País e descida das temperaturas máximas e mínimas.A informação é avançada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que dá conta de máximas de 17 graus para Lisboa, 15 para o Porto e 19 para Faro.A Guarda vai ser o distrito mais frio, com a máxima prevista de 10 graus e a mínima que pode descer até aos cinco graus. O vento vai soprar de fraco a moderado, de acordo com a previsão daquele instituto.