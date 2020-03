Esta segunda-feira pode contar com céu geralmente pouco nublado, aumentando temporariamente durante a tarde. Vai registar-se um pequeno aumento da temperatura.A previsão, avançada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), dá também conta de aguaceiros acompanhados de trovoada.Para Lisboa, são esperadas temperaturas máximas de 20 graus, 18 para Faro, 21 para o Porto. Braga será o Distrito mais quente, com 22 graus de temperatura máxima e seis de mínima.