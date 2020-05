Segunda-feira de 'verão' com temperaturas a alcançar os 33 graus

De acordo com a mesma fonte, estes valores de temperatura estão acima da média para o mês de maio. Apesar do sol raiar na maior parte dos distritos portugueses, há a p

ossibilidade de aguaceiros e trovoadas dispersos no interior durante

a tarde.

Esta segunda-feira pode contar com temperaruras de verão, chegando os termómetros a alcançar os 33 graus.De acordo com informação avançada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), são esperadas temperaturas máximas de 30 graus para Lisboa, 26 para o Porto e 31 para Faro, assim como para Setúbal.Castelo Branco pode alcançar os 32 graus, à semelhança de Santarém e Braga. As temperaturas devem mesmo chegar aos 33 graus em Beja e Évora, os distritos mais quentes.Oito distritos de Portugal continental vão estar sob aviso amarelo na terça e na quarta-feira devido à previsão de tempo quente, informou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa e Setúbal vão estar sob aviso amarelo entre as 09h00 de terça-feira e as 21h00 de quarta-feira devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

O IPMA colocou também a costa sul da Madeira sob aviso laranja até às 21h00 de hoje devido ao tempo quente, passando depois a aviso amarelo.