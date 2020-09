equena descida da temperatura mínima.

Esta segunda-feira pode contar com períodos de céu muito nublado, com possibilidade de aguaceiros fracos no no Norte e Centro, em especial no litoral.De acordo com informação avançada pelo IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera), regista-se também uma pPara Lisboa são esperadas máximas de 27 graus, 28 para Faro (o distrito mais quente, à semelhança de Santarém) e 22 para o Porto.