Segunda-feira 'nublada' com temperaturas máximas de 27 graus

A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aponta para uma segunda-feira com períodos de céu muito nublado, diminuindo gradualmente de nebulosidade a partir da tarde.



Lisboa vai contar com 15 graus de mínima e 22 de máxima. No Porto, os termómetros atingem os 11 de mínima e os 20 de máxima.



Faro é o distrito mais quente de Portugal continental, com 14 de mínima e 27 de máxima.

Ver comentários