Semana arranca com aguaceiros e descida das temperaturas

A semana arranca com períodos de céu muito nublado, com a previsão de aguaceiros, mais frequentes e intensos no interior e, por vezes, acompanhados de trovoada.Os termómetros vão registar uma descida das temperaturas, sendo acentuada nas regiões Norte e Centro.Lisboa vai registar 17 graus de mínima e 27 de máxima. Já no Porto, as temperaturas vão variar entre os 18 e os 24 graus Celsius.O distrito mais quente esta segunda-feira é Santarém, com 17 graus de mínima e 33 graus de máxima.O arquipélago da Madeira apresenta risco muito elevado de exposição à radiação UV, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).Os termómetros vão atingir os 27 graus no Funchal e em Porto Santo.Já para o arquipélago dos Açores a previsão é de aguaceiros e temperaturas a variarem entre os 22 graus, em Santa Cruz e Angra do Heroísmo, os 23 na Horta e os 24 em São Miguel.