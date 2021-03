Semana arranca com céu limpo e subida das temperaturas máximas

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta segunda-feira céu geralmente limpo de Norte a Sul do país e uma pequena subida da temperatura máxima, com tendência a arrefecimento noturno.No Sul, em Faro, as temperaturas vão rondar os 21 graus. Na grande Lisboa, os termómetros registam uma pequena subida da temperatura máxima. Já no Centro do país, em Leiria, pode contar com a temperatura máxima de 22 graus e céu limpo. Mais a Norte, no Porto, pode contar com céu pouco nublado, com a temperatura máxima a incidir sobre os 21 graus.No Arquipélago dos Açores, o IPMA prevê aguaceiros com as temperaturas máximas a rondar os 17 graus. Já no Arquipélago da Madeira, o céu estará parcialmente nublado.