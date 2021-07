Esta semana arranca com céu muito nublado no litoral Norte e Centro do País, com previsão de chuva fraca, de acordo com informação avançada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Já para o Sul, o céu vai estar pouco nublado ou limpo.



A mesma fonte dá ainda conta de uma pequena subida da temperatura em todo o território, com temperaturas máximas a alcançar os 32 graus em Faro e Évora (os distritos mais quentes), 27 em Lisboa, 21 no Porto.