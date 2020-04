Com períodos de céu muito nublado, a semana arranca com chuva e descidas de temperatura em todo o País. Esta segunda-feira há ainda a possibilidade de trovoada no interior Norte e Centro.São esperados períodos de chuva até ao final da manhã e ocorrência de aguaceiros a partir da tarde. De acordo com informações fornecidas pelo IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera), os termómetros vão atingir os 20 graus de temperatura máxima, nomeadamente em Faro.Em Lisboa, capital portuguesa, as temperaturas vão variar entre os 9 e os 17 graus. Já no Porto os termómetros oscilarão entre os 9 e os 15 graus.O distrito mais frio esta segunda-feira a é Guarda, com temperaturas a variar entre os 6 e os 12 graus.