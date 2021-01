Semana arranca com chuva em todo o País

Os termómetros vão registar uma pequena subida da temperatura.

Lisboa vai contar com 14 graus Celsius de mínima e 17 de máximo. Já no Porto as temperaturas vão oscilar entre os 12 e os 14 graus.

A Guarda será o distrito mais frio, com 5 graus de mínima e 11 de máxima.

Para o arquipélago da Madeira a previsão aponta para céu pouco nublado e 20 graus de máxima no Funchal e em Porto Santo.

Já nos Açores é esperada chuva em todos os grupos do arquipélago. O IPMA colocou cinco ilhas sob aviso amarelo devido à forte precipitação. As temperaturas máximas vão oscilar entre os 18 e os 19 graus.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta segunda-feira céu em geral muito nublado, com períodos de chuva ou aguaceiros mais intensos e persistentes nas regiões Norte e Centro, diminuindo de intensidade na região Sul e a partir do período da tarde.