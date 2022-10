Semana arranca com chuva em todo o território continental

A próxima semana vai arrancar com chuva emtodo o território continental.De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) são esperados "períodos de chuva, passando gradualmente a aguaceiros ao início da tarde". O IPMA refere ainda que a temperatura máxima deve descer, "em especial no interior Norte e Centro" do País.As temperaturas máximas devem variar entre os 26 graus, em Beja, e os 17 graus, na Guarda. Por sua vez as temperaturas mínimas vão oscilar entre os 17 graus (Aveiro) e 12 graus (Bragança e Guarda).Nos arquipélagos é esperada alguma nebulosidade. Nos Açores, as máximas devem variar entre os 25 e 26 graus, e as mínimas entre os 19 e 20 graus. Já na Madeira, os termómetros devem atingir os 27 graus no Funchal, enquanto a temperatura mínima deverá ser os 20 graus.