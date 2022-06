O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) espera esta segunda-feira "períodos de muita nebulosidade", na generalidade do território - só o Sul escapa. A chuva abranda esta segunda-feira e os aguaceiros (em geral fracos) caem apenas a "norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela", sendo mais frequentes no Minho.













O fim de semana terminou com um máximo de temperatura superior a 27 graus, às 13h00 deste domingo, observado na estação de Alvega, no concelho de Abrantes. Há uma "pequena descida de temperatura". E a instabilidade do tempo - que durante o fim de semana levou o IPMA a colocar os distritos de Coimbra, Leiria e Lisboa sob aviso amarelo devido à agitação marítima - mantém-se esta terça-feira.O fim de semana terminou com um máximo de temperatura superior a 27 graus, às 13h00 deste domingo, observado na estação de Alvega, no concelho de Abrantes.