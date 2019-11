Semana arranca com regresso do sol e descida das temperaturas

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para esta segunda-feira céu pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade

até ao início da manhã, aumentando gradualmente de nebulosidade por

nuvens altas a partir do final da tarde.



O vento vai soprar fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante norte e

moderado a forte (até 45 km/h) nas terras altas do Centro e Sul,

enfraquecendo no final do dia.



Pode contar com neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais das regiões Norte

e Centro e possibilidade de f

ormação de gelo ou geada no nordeste transmontano e na Beira

Alta.



Os termómetros registam uma pequena descida da temperatura mínima, em especial nas regiões

Norte e Centro, e uma p

equena descida da temperatura máxima.Em Lisboa, capital portuguesa, os termómetros vão variar entre os 9 e os 15 graus. Já no Porto, as temperaturas oscilarão entre os 6 e os 14 graus.As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 1 graus (na Guarda) e os 9 graus (em Lisboa, Sines, Sagres e Faro) e as máximas entre os 7 (na Guarda) e os 18 (em Faro).No arquipélago da Madeira, o céu vai estar pouco nublado, com as temperaturas máximas a atingir os 23 graus Celsius no Funchal. Em Porto Santo são esperados aguaceiros fracos, com os termómetros a registarem 22 graus de temperatura máxima.Já nos Açores, o cenário prevê aguaceiros fracos para Ponta Delgada e Angra do Heroísmo, que contam com 21 graus e 19 graus de máxima, respetivamente.Para o Grupo Ocidental, o IPMA prevê aguaceiros, com os termómetros a registarem 19 graus de temperatura máxima em Santa Cruz das Flores.