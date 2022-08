Semana começa com algumas nuvens mas com subida das temperaturas

Depois de um fim de semana ameno, os termómetros vão registar temperaturas máximas e mínimas ligeiramente superiores aos últimos dias. No entanto, no litoral do País, são esperadas algumas nuvens a toldar o sol, em especial na terça-feira, segundo as previsões do Instituto Português do Ar e da Atmosfera (IPMA).

Na segunda-feira, Lisboa regista um máximo de 26ºC (mínima de16ºC), o Porto conta com máximas de 21ºC (mínimas de 17ºC), e Faro espera os termómetros a chegarem aos 25ºC. Bragança (37ºC de máxima), Vila Real (35ºC), Castelo Branco (35ºC) e Viseu (33ºC) vão ser os distritos mais quentes. O dia terá o céu parcialmente nublado em Viana do castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Évora, Sines e Sagres.

Já na terça-feira todos os distritos no Litoral do País vão ter nuvens no céu, à exceção de Setúbal. Ainda assim, as temperaturas vão subir, em média, um ou dois graus. No Interior os termómetros vão mesmo ultrapassar os 35ºC.

Lisboa contará com máxima de 29ºC (min. 17ºC), o Porto registará temperaturas máximas de 23ºC (min. 17ºC) e em Faro os termómetros vão subir até aos 28ºC (min. De 18ºC).

Castelo Branco será, na terça-feira, recordista nas temperaturas máximas, com 38º C, seguindo-se Bragança (37ºC), Vila Real (37ºC), Évora (36ºC), Portalegre e Beja (35ºC).



De acordo com o IPMA é expectável que nos dias seguintes as temperaturas continuem a subir ligeiramente, até ao fim de semana.