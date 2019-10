Esta segunda-feira vai começar com períodos de chuva de norte a sul do País, juntamente com trovoada e vento forte, segundo avança o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.A mesma fonte avança que está prevista uma descida da temperatura, com máximas de 19 graus para Lisboa, 17 para o Porto, 21 para Faro e 13 graus para a Guarda (que será o distrito mais frio).O IPMA colocou os distritos de Viseu, Évora, Porto, Faro, Vila Real, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Portalegre e Braga em alerta amarelo.De acordo com o IPMA, o aviso amarelo significa "situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica".