Semana começa com chuva e temperaturas mínimas a rondar os oito graus

em especial no litoral Norte e Centro, sendo em geral fraca e dispersa na região Sule nas regiões mais interiores do Norte e Centro.Ao longo do dia vão fazer-se sentir ventos fracos a moderados, e por vezes fortes nas terras altas do litoral Norte e Centro, com os termómetros a registarem uma pequena subida da temperatura mínima, no litoral, e uma pequena descida da temperatura máxima no interior Centro e Sul.