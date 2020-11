Esta segunda-feira pode contar com céu pouco nublado, vento fraco, uma pequena descida da temperatura máxima nas regiões Norte e Centro e ainda um acentuado arrefecimento noturno, de acordo com informação avançada pelo IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera).



Para Lisboa, para o Porto e para Faro são esperadas máximas de 18º, indica o IPMA.

