Semana começa com sol e 30 graus em vários pontos do País. Esplanadas reabrem esta segunda-feira

Oficialmente, o verão só chega a partir do próximo mês. Mas a partir desta segunda-feira as temperaturas vão subir, podendo algumas zonas do País atingir os 30 graus.



Em Lisboa, a previsão é de 28 graus e no Porto é de 24 graus. O distrito mais quente é o de Santarém, com 30º de máxima.

A subida da temperatura é acompanhada pela previsão de "céu pouco nublado ou limpo durante a manhã e temporariamente nublado por nuvens altas a partir da tarde". O vento será "em geral fraco predominando do quadrante norte. Soprando por vezes moderado (até 30 km/h) no Litoral Oeste, durante a tarde, e também nas Terras Altas", adiantou o IPMA.

A partir de quinta-feira haverá uma ligeira descida da temperatura apresentando "o céu períodos de maior nebulosidade nas regiões Norte e Centro até ao início da manhã, aumentando temporariamente de nebulosidade nas regiões do Interior durante a tarde".