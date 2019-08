Semana continua marcada pelo calor. Termómetros chegam aos 38 graus esta quarta-feira

Com períodos de céu pouco nublado ou limpo, a temperatura continua a subir e esta quarta-feira não é exceção.O sol continua a brilhar e o calor predomina esta quarta-feira com os termómetros a atingir os 38 graus, nomeadamente em Santarém, segundo informações fornecidas pelo IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera).O distrito a registar as temperaturas mais baixas esta quarta-feira, com temperaturas a variar entre os 15 e os 26 graus, é Sines.O IPMA alerta ainda para a possibilidade de ventos fracos.Apesar das temperaturas altas, durante a tarde é possível a ocorrência de aguaceiros e trovada no interior Centro do País.