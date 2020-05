Semana de chuva termina com sol a espreitar e subida das temperaturas

Lisboa espera esta sexta-feira 12 graus Celsius de mínima e 22 de máxima. No Porto, os termómetros vão registar as mesmas temperaturas, mínima e máxima. Estes dois distritos, aos quais se junta Braga, registam a temperatura mais alta do dia.O distrito mais frio de Portugal continental é a Guarda, com 7 graus de mínima e 15 de máxima.No arquipélago da Madeira, o céu vai apresentar-se parcialmente nublado. Porto Santo vai contar com 21 graus de máxima e o Funchal om 24.Já para o arquipélago dos Açores, o IPMA prevê céu parcialmente e 18 graus para Ponta Delgada. A Horta com céu muito nublado e em Angra do Heroísmo a chuva pode mesmo aparecer. Santa Cruz das Flores espera aguaceiros e a temperatura máxima a rondar os 21 graus.Após uma semana de chuva, o tempo começa a melhorar e o calor e o sol vão mesmo regressar já na próxima semana.