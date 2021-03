éu pouco nublado, com períodos de maior nebulosidade no Norte e

Centro até ao meio da tarde.

Possibilidade de ocorrência de precipitação fraca no Minho e Douro

Litoral até meio da tarde.



equena subida da temperatura mínima, uma

descida da temperatura máxima nas regiões Norte e Centro e um a

centuado arrefecimento noturno.

Esta sexta-feira pode contar com cDe acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os termómetros vão registar uma pLisboa vai contar com 9 graus de mínima e 21 de máxima. Já no Porto, as temperaturas vão oscilar entre os 6 e os 16 graus.O arquipélago da Madeira vai estar a partir desta sexta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de chuva, por vezes forte e acompanhada de trovoada, e vento, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, o arquipélago vai estar sob aviso amarelo por causa da chuva entre as 09h00 desta sexta-feirae as 21h00 de domingo.

O arquipélago vai estar também sob aviso amarelo entre as 09h00 e as 18h00 desta sexta-feira devido à previsão de vento forte de nordeste, com rajadas até 95 quilómetros por hora (km/h).

O IPMA prevê para o arquipélago céu geralmente muito nublado, aguaceiros a partir do início da manhã, que poderão ser por vezes fortes e acompanhados de trovoada, e pequena descida da temperatura máxima.



Nos Açores, o céu vai apresentar-se parcialmente nublado, com máximas de 17 graus em Angra do Heroísmo e Horta.