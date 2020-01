Semana termina com descidas de temperatura e arrefecimento noturno

Com períodos de céu limpo, a semana termina com descidas de temperatura. Esta sexta-feira é esperado ainda um acentuado arrefecimento noturno.



O dia começa com neblina ou nevoeiro e ao longo desta sexta-feira vão fazer-se sentir ventos fracos a moderados. Há também a possibilidade de formação de gelo ou geada no interior das regiões Norte e Centro do País.



Esta sexta-feira os termómetros vão chegar aos 16 graus, nomeadamente Faro, segundo informações fornecidas pelo IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera).



Em Lisboa, capital portuguesa, os termómetros vão variar entre os 9 e os 14 graus. Já no Porto, as temperaturas oscilarão entre os 5 e os 14 graus.



O distrito mais frio no último dia desta semana, com temperaturas a variar entre os 0 e os 6 graus, é Guarda.