Semana termina com descidas de temperatura. Mas sol mantém-se esta sexta-feira

Com períodos de céu geralmente limpo, o sol continua a marcar a semana, no entanto vai sentir-se uma pequena descida da temperatura máxima esta sexta-feira.No último dia desta semana, apesar da esperada descida da temperatura, o tempo mantém-se quente com os termómetros a atingir os 36 graus, nomeadamente em Santarém e Évora, segundo informações fornecidas pelo IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera).O distrito mais frio esta sexta-feira, com temperaturas a variar entre os 9 e os 24 graus, é Guarda.O IPMA alerta ainda para a possibilidade de ventos fracos a moderados.