Semana termina com uma sexta-feira ventosa mas temperatura continua a subir

Com períodos de céu pouco nublado ou limpo, a semana termina com uma sexta-feira ventosa. No entanto, as temperaturas continuam a subir. Vai sentir-se, principalmente, uma subida da temperatura máxima nas regiões do interior Norte e Centro do País.Segundo informações fornecidas pelo IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera), os termómetros vão atingir os 35 graus, nomeadamente em Castelo Branco.O IPMA alerta ainda para a possibilidade de ventos geralmente fracos. Vai ainda notar uma neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do País.