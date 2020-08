Saiba o que esperar do tempo este domingo. Há sete distritos do interior em aviso amarelo até às 21h00

Sete distritos do interior de Portugal continental continuam este domingo, até as 21h00, sob aviso amarelo, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), devido às elevadas temperaturas previstas, que agravam o risco de incêndio.

Tal como no sábado, os distritos de Beja, Évora, Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Bragança e Vila Real limitam hoje algumas atividades devido à meteorologia, que prevê temperaturas máximas de 36 graus em Castelo Branco e de 35 graus em Bragança, Beja e Évora.

Em Portalegre são esperados 33 graus, em Vila Real 32 e na Guarda 30.