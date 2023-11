Sete ilhas dos Açores com aviso amarelo devido à chuva e trovoada

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou hoje as ilhas dos grupos Oriental e Central dos Açores sob aviso amarelo, a partir das 23h00 locais (00h00 em Lisboa), devido às previsões de chuva, que poderá ser forte, e trovoada.

Para as ilhas do grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria), o aviso amarelo, por causa da precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, vai vigorar entre as 23h00 locais (00h00 em Lisboa) e as 14h00 locais (15h00 em Lisboa) de quarta-feira.

O mesmo aviso estende-se às ilhas do grupo Central ( Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial), que vai estar ativo entre as 23h00 locais(00h00 em Lisboa) e as 11h00 locais (12h00 em Lisboa) de quarta-feira.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Face a estas previsões, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores recomenda, na sua página oficial, que sejam tomadas medidas de autoproteção.

Entre as medidas, a Proteção Civil açoriana aconselha que a população mantenha limpos os sistemas de drenagem, bem como os adjacentes às sua residências, e feche adequadamente portas e janelas.

Em locais não pavimentados, a Proteção Civil recomenda uma atenção redobrada, alertanto que "as águas podem causar erosão dos solos, levando à queda de muros, taludes, postes, entre outros".

"Não circular sem necessidade, porque pode atrapalhar a circulação das forças de segurança e colocar em risco a sua segurança, nomeadamente, cair em buracos ocultados por lençóis de água", são outras medidas de autoproteção recomendadas.