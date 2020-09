Setembro despede-se com sol e com nova descida das temperaturas

com períodos de maior nebulosidade no litoral

Setembro despede-se com sol e descida das temperaturas.De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o céu vai apresentar-se esta quarta-feira pouco nublado,Lisboa, capital portuguesa, vai contar com 16 graus de mínima e 25 de máxima. Já no Porto, os termómetros vão variar entre os 12 e os 20 graus.Faro será o distrito mais quente esta quarta-feira, atingindo os 26 graus de máxima. Por outro lado, Bragança conta com 8 graus de mínima e 23 de máxima, sendo o distrito mais frio de Portugal continental.Para o arquipélago da Madeira, a previsão aponta para céu muito nublado e aguaceiros, com os termómetros a registarem 25 graus em Porto Santo e 27 em Ponta Delgada.Já para os Açores, o IPMA prevê céu muito nublado e aguaceiros. Ponta Delgada, Angra do Heroísmo e Santa Cruz dos Flores vão contar com 23 graus de máxima. Os termómetros vão subir até aos 24 na Horta.