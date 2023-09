Setúbal, Lisboa, Leiria e arquipélago da Madeira sob aviso amarelo devido ao calor

Os distritos de Setúbal, Lisboa e Leiria e o arquipélago da Madeira vão estar a partir desta sexta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de tempo quente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Setúbal, Lisboa e Leiria vão estar sob aviso devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima entre as 09h00 desta sexta-feira e as 18h00 de domingo.

As Costas Norte e Sul da ilha da Madeira e o Porto Santo estão sob aviso amarelo desde quinta-feira, prolongando-se até às 18h00 de domingo.

O IPMA emite o aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

As temperaturas máximas no continente vão estar a partir desta sexta-feira acima dos 30 graus Celsius, podendo atingir os 37 graus, cerca de 5 a 8 graus acima da média para o mês de setembro, segundo o IPMA.

O estado do tempo no continente será a partir desta sexta-feira influenciado por uma "intensa crista anticiclónica localizada sobre a Europa Ocidental, associada ao transporte de uma massa de ar quente e seco, com origem no Norte de África".

De acordo com o IPMA, estão previstas temperaturas máximas que poderão atingir valores entre 35 e 37 graus, em particular na região sul e no Vale do Tejo.

As temperaturas mínimas também vão subir, podendo ser registadas noites com valores iguais ou superiores a 20 graus em alguns locais, em especial no litoral da região do Algarve.

Esta situação de tempo quente deverá persistir pelo menos até terça-feira.