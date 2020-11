Sexta-feira convida a banhos de sol no outono. Máximas de 23 graus

Esta sexta-feira o sol vai brilhar em quase todo o Portugal Continental, esperando-se apenas alguns momentos de pouca nebulosidade nos distritos mais a Norte e no Centro do País.



Para Lisboa são esperadas temperaturas máximas de 21 graus e no Porto é expectável que os termómetros ascendam aos 19 graus. Já para Faro são esperados 23 graus de máxima à semelhança de Setúbal.



O distrito mais frio será Bragança, com uma temperatura mínima estimada de quatro graus e uma máxima que não deverá ultrapassar os 12.

Ver comentários