Sexta-feira marcada por chuva e céu nublado no Norte e Centro do país

Esta sexta-feira pode contar com céu muito nublado no Norte e Centro do país. Leve um guarda-chuva consigo porque há a possibilidade de chuva fraca no Minho e Douro Litoral até ai ao fim da manhã. Pode sentir em todo o território nacional nevoeiro matinal.

A informação é avançada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Em Lisboa pode contar com temperaturas máximas a rondar os 16 graus, 16 graus para o Porto e 21 graus para Faro.