Sexta-feira marcada por subida da temperatura mas céu muito nublado

Esta sexta-feira será marcada por uma ligeira subida das temperaturas máximas de Norte a Sul do País mas o céu vai manter-se muito nublado, com possibilidade de chuva fraca nas regiões do Norte e Centro.



De acordo com informação avançada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), vai registar-se ainda a formação de geada no interior das regiões Norte e Centro.



A mesma fonte avança também a subida das temperaturas mínimas. Para Lisboa, são esperadas máximas de 16 graus, 14 para o Porto e 17 para Faro.

