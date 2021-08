Sexta-feira marcada por temperaturas amenas em quase todo o País

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta sexta-feira alguma nebulosidade para quase todo o território português, à exceção das regiões do Alentejo e Algarve.No litoral Norte, como em Viana do Castelo, Braga e Porto, esperam-se períodos de precipitação fraca, com os termómetros a rondar os 23 graus de máxima.No Centro, Castelo Branco espera 28 graus e, para Lisboa, prevê-se períodos de céu pouco nublado, com a máxima a atingir os 26.Faro será o distrito mais quente do território continental, com previsão de céu limpo e 35 graus de temperatura máxima.Nos Açores, espera-se nebulosidade e possibilidade de aguaceiros na ilha na Horta. Para Ponta Delgada, preveem-se temperaturas a rondar os 26 graus.O mesmo cenário é esperado no arquipélago da Madeira. Funchal poderá apontar 27 graus de máxima.