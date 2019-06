A chuva e o vento forte continua a não dar tréguas em vários distritos do País esta sexta-feira.Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a manhã será marcada por períodos de céu muito nublado, tornando-se gradualmente pouco nublado ou limpo a partir do início da tarde.Precipitação fraca na região Norte e litoral a norte do Cabo Carvoeiro até ao início da tarde.Para Lisboa são esperados máximas de 21º graus.