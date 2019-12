Novo sismo nos Açores. Terramoto com magnitude de 4,6 sentido na ilha do Faial

Um sismo com magnitude 4,6 na escala de Richter foi sentido esta sexta na ilha do Faial, Arquipélago dos Açores, pelas 06h47, avança o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.O epicentro localizou-se a cerca de 35 km a Oeste do Capelo.O sismo não causou danos pessoais ou materiais.