Sismo com magnitude de 2,8 sentido nos Açores

Um sismo com magnitude de 2,8 na escala de Richter, com epicentro a cerca de 12 quilómetros a norte de Bandeiras, na ilha do Pico, foi sentido este domingo nas ilhas do Faial e São Jorge.A ocorrência, divulgada pelo Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) em comunicado, aconteceu às 12:59 (hora local, uma hora a menos do que em Lisboa) deste domingo.O sismo foi sentido com intensidade máxima III na escala de Mercalli Modificada em Castelo Branco, Ribeirinha e Matriz, concelho da Horta, na ilha do Faial, e em Santo Amaro, no concelho das Velas, em São Jorge.O epicentro foi a cerca de 12 quilómetros norte de Bandeiras, freguesia que fica no noroeste da ilha do Pico.Sismos com intensidade inferior a 2,9 na escala de Richter são, geralmente, apenas detetados por sismógrafos, e a intensidade III da escala de Mercalli Modificada, que avalia o efeito dos sismos nas pessoas e construções, está reservada para ocorrências sentidas por um pequeno número de pessoas.O CIVISA "continua a acompanhar o evoluir da situação", informa o comunicado.