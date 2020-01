Sismo de magnitude 3.0 sentido na ilha do Faial

Um sismo de magnitude 3.0 na escala de Richter foi sentido na noite de sexta-feira na ilha do Faial, informou este sábado o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

O sismo foi registado às 22h07 [23h07 em Lisboa], com epicentro localizado a cerca de 28 quilómetros a oeste do Capelo, ilha do Faial, pode ler-se no comunicado.

"De acordo com a informação disponível até ao momento o sismo foi sentido com intensidade máxima III (Escala de Mercalli Modificada) na freguesia do Capelo (concelho de Horta, ilha do Faial)", apontou o CIVISA numa nota na qual se listam algumas recomendações habituais de autoproteção dirigidas à população pelo Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores.



Desde 2 de novembro que a zona do grupo central do arquipélago está a registar sismos.