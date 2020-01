Sismo de 3,6 na escala de Richter sentido na ilha do Faial

Um sismo de magnitude 3,6 na escala de Richter foi sentido esta segunda-feira na ilha do Faial, nos Açores, com epicentro perto da freguesia do Capelo, informou o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros.

O sismo de 3,6 na escala de Richter foi registado pelo Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) às 07h38 locais (06h38 em Lisboa) de hoje na ilha do Faial com epicentro a cerca de 33 quilómetros a oeste do Capelo.

De acordo com a proteção civil, o sismo foi sentido com intensidade máxima III na escala de Mercali Modificada na freguesia da Feteira, concelho de Horta, na ilha do Faial.



Desde 03 de novembro que a zona oeste do Faial tem vindo a registar um aumento da atividade sísmica.



Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excecional (9,0-9,9) e extremo (superior a 10).