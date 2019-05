Sismo de magnitude 3,1 registado na ilha de São Miguel

Um sismo de magnitude 3,1 na escala de Richter foi sentido na noite de sexta-feira na ilha de São Miguel, nos Açores, divulgou este sábado o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).O sismo foi registado às 22h51 (21h51 em Lisboa), com epicentro a cerca de 13 quilómetros a oeste de Ginetes, na ilha de São Miguel.De acordo com o CIVISA, "o sismo foi sentido com intensidade máxima (IV)" em Ginetes, no concelho de Ponta Delgada.Já em Mosteiros, Pilar da Bretanha, Remédios e Sete Cidades, no concelho de Ponta Delgada, foi sentido "com intensidade III"."O CIVISA continua a acompanhar o evoluir da situação, emitindo novos comunicados caso necessário", indicou.