Sismo sentido no Bombarral, em Leiria, com magnitude de 3,3 na escala de Richter

Um sismo com magnitude 3,3 na escala de Richter foi sentido esta madrugada no Bombarral, em Leiria, informou o Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA, o sismo foi registado à 01h06 e teve epicentro a sudoeste (SW) do Bombarral.

Alguns habitantes das Caldas da Rainha notificaram nas redes sociais o sucedido.

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).