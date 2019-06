Sismo de 5,5 de magnitude atinge Tóquio e regiões vizinhas

Um terramoto de magnitude 5,5 na escala de Richter atingiu esta segunda-feira Tóquio e as regiões vizinhas, sem que as autoridades japonesas tivessem declarado risco de tsunami ou registado danos significativos.

O terramoto ocorreu às 09h11 (01h11, em Lisboa) com epicentro localizado na costa de Chiba, uma prefeitura a oeste da capital nipónica, a cerca de 60 quilómetros de profundidade, de acordo com a Agência Meteorológica do Japão.

Em Chiba, Tóquio e Kanagawa (a sul da capital), o terramoto foi sentido com força e atingiu o nível 4 na escala japonesa, num máximo de sete.