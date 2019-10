Sol brilha e temperatura máxima sobe esta quinta-feira

Com períodos de céu geralmente limpo, o sol predomina esta quinta-feira e é esperada uma subida da temperatura máxima.Apesar dos ventos fracos a moderados que se vão fazer sentir, os termómetros chegam aos 32 graus, nomeadamente em Évora, segundo informações fornecidas pelo IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera).O distrito mais frio esta quinta-feira, com temperaturas a variar entre os 13 e os 24 graus, é Sines.O aumento da temperatura vai ser mais significaivo no litoral Norte e Centro do País.