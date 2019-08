Sol brilha mas as temperaturas descem. Termómetros chegam aos 34 graus

Apesar da pequena descida das temperaturas máximas, os termómetros vão atingir este domingo os 34 graus. Os distritos mais quentes são Faro e Castelo Branco. Em Beja e Évora as temperaturas chegam aos 33 graus.Segundo informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o céu apresenta-se limpo, "temporariamente nublado no litoral oeste e alguns locais do interior durante a manhã".Em Lisboa, capital portuguesa, as temperaturas atingem os 27 graus, ao passo que no Porto os termómetros chegam aos 22 graus.O IPMA alerta ainda para nevoeiro matinal no litoral Norte e Centro.O vento também vai soprar, de forma moderada, de noroeste durante a tarde.