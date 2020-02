Sol e bom tempo ajudam à folia deste sábado de Carnaval

A brincar ao carnaval ou simplesmente a passear, este sábado pode contar com sol e bom tempo.



Segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o céu vai apresentar-se pouco nublado ou limpo em todo o país.



Em Lisboa, capital portuguesa, os termómetros vão variar entre os 11 e os 22 graus. Já no Porto, as temperaturas oscilarão entre os 7 e os 22 graus.





O distrito mais frio este sábado é Bragança com 1 grau de mínima e 18 de máxima. Por sua vez, o distrito mais quente será Faro com 11 graus de mínima e 23 graus de máxima.

No arquipélago da Madeira, o IPMA prevê chuva para o Funchal e temperatura máxima de 23 graus. Em Porto Santo o céu vai apresentar-se pouco nublado, com os termómetros a subirem até aos 20 graus de temperatura máxima.

Já no arquipélago dos Açores, a previsão aponta para céu pouco nublado. Angra do Heroísmo espera 16 graus de temperatura máxima; Ponta Delgada e Horta vai contar com 17 graus de máxima e os termómetros em Santa Cruz das Flores sobem até aos 18 graus.

