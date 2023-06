Sol e calor à vista com temperaturas a subir a partir de quinta-feira

que têm provocado estragos e prejuízos na zona Norte , as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) trazem notícias animadoras.

Nesta quinta-feira, Lisboa vai chegar aos 31ºC de máxima. Já no Porto as temperaturas vão chegar aos 27ºC. Em Faro,

As temperaturas de verão vão regressar esta quinta-feira com os termómetros a rondar os 30º Celsius em algumas zonas do País. Com o fim da chuva e do mau tempo, os termómetros vão marcar 32ºC. As temperaturas mais elevadas vão-se fazer sentir em Santarém e Évora, com máximas de 36ºC e 37ºC, respetivamente.Na sexta-feira são esperadas temperaturas ainda mais elevadas com Évora a atingir os 39ºC e Beja os 37ºC.