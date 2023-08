Sol e calor à vista com temperaturas a subir a partir de sexta-feira

Nove distritos de Portugal continental vão estar a partir de sexta-feira sob aviso amarelo por causa do calor e alguns evoluem para laranja no fim de semana, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, o aviso amarelo - o menos grave de uma escala de três - estará ativo a partir das 12h00 de sexta-feira em Faro, Beja, Setúbal e Lisboa, evoluindo para laranja (o segundo mais grave) em Setúbal e Lisboa a partir de sábado, prolongando-se pelo menos até às 00h00 de domingo.

No distrito de Lisboa, além do tempo quente, o vento já tinha feito o IPMA ativar a partir das 12h00 desta quinta-feira o aviso amarelo, mantendo-se pelo menos até ao final do dia (21h00).

A persistência de valores elevados da temperatura levou o IPMA a por, também, em aviso amarelo os distritos de Évora, Portalegre, Santarém, Leiria e Castelo Branco a partir das 12h00 de sábado, prolongando-se até às 00h00 de domingo.

Para esta quinta-feira, o IPMA prevê uma descida da temperatura mínima, em especial no interior Norte e Centro, e da máxima no litoral Centro e Sul. O vento vai soprar forte no litoral oeste e nas terras altas, com rajadas até 70 km/h

Quanto a temperaturas, as mínimas vão variar entre os 10º Celsius (Guarda, Viseu, Bragança e Vila Real) e os 19ºC (Faro) e as máximas entre os 23ºC (Aveiro, Porto e Viana do Castelo) e os 33ºC (Faro e Castelo Branco).