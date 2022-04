Os aguaceiros vão diminuir de intensidade a partir desta quarta-feira, especialmente na região sul.Com o fim da chuva as temperaturas sobem, com a previsão de 24 graus de máxima em Setúbal, Santarém e Vila Real.No fim de semana são esperadas temperaturas máximas acima dos 20 graus em todos os distritos de Portugal continental. Em Lisboa, os termómetros deverão subir até aos 26 graus e no Porto até aos 21 graus. Para Santarém são esperados 28 graus.