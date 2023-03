Sol e calor chegam já na terça-feira com temperaturas de quase 30ºC

O início da Primavera traz temperaturas de verão para quase todo o País. Durante a próxima semana o sol e calor vai estar de regresso, principalmente nos distritos de Beja e Santarém, onde as temperaturas chegam aos 30ºC já na quarta-feira.Em Beja, os termómetros vão marcar 29ºC de máxima e 9ºC de mínima na terça-feira. Este valor aumenta para 30ºC (máxima) e 11ºC (mínima) já na quarta-feira. Também em Santarém as temperaturas vão chegar aos 29º na terça e quinta-feira. Na quarta-feira os termómetros chegam aos 30ºC.Na região Norte do País as temperaturas são mais baixas, mantendo-se perto dos 20ºC no Porto, Braga e Viana do Castelo.Já em Faro, as temperaturas chegam aos 27ºC na quarta-feira.